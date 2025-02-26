今年股市日均成交額逾2000億　港交易正處理逾百宗上市申請

港府公布新一份財政預算案，指香港經濟連續兩年錄得溫和增長，將推動創科發展，並通過多元化的招商活動，力求引入更多企業、資金和投資機構。近期多個經濟環節持續改善，政府拼經濟、搶企業、搶人才的努力已取得一定成果。

股市方面，去年港股氣氛及交投好轉。今年以來，交投更為活躍，近日日均成交額超過2,000億元，較去年全年上升超過50%。整體市值達40萬億元；企業對在香港籌融資的信心增強，去年本港新股總集資額達880億元，按年上升接近九成，全球排第4位。香港交易所正處理超過100宗的上市申請；

香港是亞洲最大的對沖基金中心和僅次於內地的私募基金管理中心。在港的開放式基金型公司，按年倍增至超過470家，在港註冊成立的有限合伙基金更超過1,050個，按年升近4成。預計2028年香港將成為全球最大的跨境財富管理中心。

引進重點企業辦公室自成立以來，已引進66家重點企業來港，其中80%已經或正籌劃建立全球或地區總部。這些企業不少是估值過百億元的創科企業。此外，投資推廣署去年成功吸引超過500家內地和海外企業在港開設或擴展業務，增長超過40%，預計可帶來超過677億元的直接投資。

去年底本港的存款總額超過17萬億元，按年上升7%。在引入新興市場資金方面，去年兩隻追蹤港股的交易所買賣基金在沙特交易所上市，資產規模超過130億元。

截至去年底，各項人才入境計劃共收到超過43萬宗申請，批出超過27萬宗，共有約18萬名人才到港。