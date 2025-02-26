港府發展創新科技　預留10億成立香港人工智能研發院

在全球格局變化和科技變革的背景下，香港正處於發展的關鍵節點。港府今日(26日)公布將培育新質生產力，香港面對的國際環境相當複雜。保護主義和單邊主義令世界政經格局變得碎片化，未來將更趨向有共同利益經濟體之間的合作，形成不同的區域板塊。

為引導及助力香港的人工智能創新研發和產業應用，港府已預留10億元，成立香港人工智能研發院。數字政策辦公室會制訂研發院的成立安排和具體目標，重點在促進人工智能上游研發、中下游成果轉化及開拓應用場景。

數碼港的人工智能超算中心首階段設施剛投入服務，運算速度會在今年內逐步提升至每秒浮點運算三千千萬億次，相當於一小時可完成近一百億張圖像處理。香港微電子研發院於去年9月成立，引領大學、研發中心和業界合作研發第三代半導體核心技術，促進「從一到N」的科研成果轉化和產業發展。兩條中試線年內會在元朗微電子中心組裝，明年投入運作。

「人工智能資助計劃」自去年10月推出以來，已批准5個由本地大學、科研機構等牽頭的項目，加速推動本地與大語言模型、新材料、合成生物學大模型等相關的研發工作。為匯聚行業頂尖人才，探討人工智能的發展及應用，香港投資管理有限公司將籌辦首屆「國際人工智能青年科學家論壇」，促進人工智能技術的研究和產業化發展，包括開源(Open Source)技術，尤其是RISC-V開源芯片的設計和應用。

為進一步協助特專科技和生物科企籌融資發展業務，特別是已在內地上市的公司，港交所正積極籌備開通「科企專線」，便利有關企業的上市申請準備工作。證券及期貨事務監察委員會亦會配合，令申請過程更暢順。

知識產權是新興產業發展的重要基礎，企業除了在本地進行研發而取得知識產權，亦會購入相關使用權。就此，港府將檢討這方面的稅務扣除安排，包括就購入使用權所支付的整筆特許費用，和向相聯者購入知識產權或其使用權的相關開支，以加速推動知識產權密集型產業的發展，並促進香港知識產權貿易的發展。

人工智能(AI)技術的迅速發展正在重塑全球經濟中長期格局，特別是其發展已不再局限於單一技術領域，而是以AI+的方式應用到各產業。全球價值鏈正在深刻重構，產品設計和製造均朝着智能化及數碼化轉型。不僅顛覆傳統的生產方式、商業模式及消費模式，更在重新定義不同經濟體、產業或企業的核心競爭力。

人工智能是加速培育新質生產力的核心，為讓香港成為人工智能產業國際交流協作的匯聚地，通過前沿研究和落地應用，全力發展人工智能為關鍵產業，並賦能傳統產業升級轉型。