撥百億予創科引導基金　引導市場投資未來產業　年中申請撥款

為加強人工智能應用，港府公布將制訂香港新型工業的中長期發展方案，並通過一百億元「創科產業引導基金」，加強引導市場資金投資策略性新興和未來產業。政府正邀請相關機構提交意向書，並計劃於年中向立法會申請撥款。

港府去年優化了「新型工業化資助計劃」，加大力度支持本地生產商轉向智能製造。資助計劃支持在港建立的新智能生產線數目已突破100條，涵蓋不同行業，包括生物科技、納米纖維材料、新能源等，總投資金額約13億元，當中9.3億元為私人投資。

去年9月推出的「新型工業加速計劃」，為企業提供配對資助，在港建設智能生產設施。計劃已批出首宗申請，總投資金額約6億元，當中政府資助金額約2億元。該項目將建設生命健康科技領域的智能生產設施。

當局今年內會推出「製造及生產線『升』級支援先導計劃」，為期兩年。政府會按1比2的配對比例，向每家在港營運生產線的企業提供最高25萬元的資助，協助它們訂立智能生產策略，以及為現有生產線引進先進技術。港府已為計劃預留1億元，可惠及約400家企業。

軌衞星是全球衞星發展的新趨勢，相關技術能廣泛應用於交通物流、智慧城市等領域。商務及經濟發展局及通訊事務管理局辦公室正研究簡化審批營辦低軌衞星牌照的流程，並在本年內完成相關工作。

金融管理局與數碼港去年合作推出新的生成式人工智能沙盒，促進銀行業的創新及發揮人工智能的潛力。金管局將參考全球發展趨勢及沙盒經驗，發布實務指引。

當局正籌備推出1.8億元的「創科加速器先導計劃」。政府會按1比2的配對比例，向每家專業初創企業服務機構提供最高3,000萬元資助，通過其商業網絡及經驗，豐富本港的初創生態圈。

政府已在「InnoHK創新香港研發平台」下成立香港太空機械人與能源中心，目標是研發一款多功能月面作業機械人，為嫦娥八號任務作出貢獻。此外，政府已開展籌建第3個InnoHK研發平台，聚焦先進製造、材料、能源及可持續發展，並即將邀請院校提交建議書。

另外，港投公司將會舉辦首屆「國際機器人大會」，匯聚頂尖科企、學術機構和投資者，展示最新科研成果和應用場景，進一步提升香港在科技領域的國際影響力。