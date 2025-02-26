發展「北都大學教育城」　建本港第三所醫學院

港府公布新一份財政預算案，北部都會區重點產業包括，河套深港科技創新合作區，香港園區連同新田科技城會提供大量創科用地，與河套合作區深圳園區優勢互補。港府會推出新政策，促進創新要素跨境便捷流動。

為配合創科產業發展及推動香港成為國際專上教育樞紐，北部都會區預留約90公頃土地，發展「北都大學教育城」，包括第三所醫學院；以及預留用地建設文化及體育設施，亦保存傳統鄉鎮及歷史人文資源。因應區內獨有的特色，發展文體旅產業，包括推動生態旅遊。

高端專業服務和現代物流方面，洪水橋／厦村新發展區藉着深圳灣公路大橋及規劃中的港深西部鐵路連接深圳前海，會成為服務海內外企業的高端專業服務樞紐。在港深「東進東出，西進西出」的跨境貨運布局下，港府將在口岸周邊策略性布置物流用地。

政府會採用更多元的發展模式，包括以創新思維試行「片區開發」。正就3個「片區開發」試點邀請市場提交意向書，目標是由今年下半年起陸續為試點招標。當局亦會繼續物色合適地點，讓私人土地業權人可申請原址換地進行房屋和產業發展。