港交所交易後系統引入新功能　落實無紙證券市場制度

香港去年位居國際三大金融中心之列、全球四大新股市場之一。港股今年來氣氛暢旺。資產管理額超過31萬億港元，超過一半源自外資。離岸人民幣資金池擴大至約1.1萬元人民幣。港交所會在年中起為其交易後系統逐步引入新功能，並進行系統升級，以確保於年底前在技術上兼容T+1結算周期，為縮短結算周期作好準備。在今年中實施下調最低上落價位的基礎上，港交所與證監會將在年內就改善交易單位制度，(即俗稱「手數」制)提出建議，讓交易安排可更符合不同大小股份的流動性特質和投資需求，便利交易及提升效率。

港府已向立法會提交落實無紙證券市場制度的附屬法例。證監會和港交所正與業界密切協作，進行系統升級和技術準備，期望在明年初實施。為配合最新經濟趨勢和企業需求，港府會審視上市要求和上市後的持續責任；檢視上市規例和安排，改善審批流程；優化雙重主要上市及第二上市門檻，以及檢討市場結構，包括研究設立退市後場外交易機制。

東盟是持續增長的重要經濟區域。多家來自東盟的企業正申請在港上市，涵蓋生物技術、綜合物流、金屬礦業等業務。港交所會進一步加強在東盟和中東的推廣工作，並積極與區內國家探索包括交易所買賣基金上市方面的合作空間，豐富雙方市場的投資產品選擇，促進資金雙向流動。港交所亦會致力增加海外認可交易所，便利更多海外企業在港第二上市。

為促進更多私募基金在港上市，證監會已釐清相關監管規定，鼓勵具規模、持續產生穩定收入的另類資產基金集資。此外，港交所將就結構性產品發行機制提出優化建議，為產品上市和交易提供更大彈性。為滿足投資者風險管理的需要，證監會將就增加主要指數衍生工具持倉限額的建議諮詢市場，在維護金融安全的前提下增加投資者使用工具的彈性。

香港國際金融中心優勢的鞏固與提升，關鍵在於制度創新、產品創新、企業匯聚、資金融通。過去數年資本市場的制度改革，包括設立「同股不同權」新經濟企業和科技公司上市渠道、利便海外發行人來港融資等，結合政府積極在海外吸引新資金、開拓新市場，為本港市場注入活力，提升流動性。當局正推動香港國際金融市場的高質量發展，創造更多新增長點。