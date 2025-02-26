創科用地河套合作區　預留37億元加快完成香港園區第一期基建

新一份財政預算提及創科用地的河套合作區，指河套合作區是大灣區建設的重要合作平台，在政策創新、要素流動、科研項目落地等方面具備獨特優勢。我們高度重視河套合作區的發展。

香港園區今年將進入營運階段，第一期的首三座大樓正陸續落成，首批涵蓋生命健康科技、人工智能、數據科學等產業的租戶將會在年內進駐。已預留三十七億元加快完成香港園區第一期的基建及公用設施。同時，將揀選合適地塊並會於今年徵求私人發展計劃，借助市場力量加快發展。預期香港園區全面發展完成後，對香港經濟的貢獻每年可達五百二十億元，並創造約五萬二千個職位。新田科技城是推動創科的重要項目，當中二十公頃用地將於二零二六／二七年起陸續交由科技園公司發展和營運。科技園公司正進行總體規劃研究，預計在本年第三季完成。

新田科技城是推動創科的重要項目，當中二十公頃用地將於二零二六／二七年起陸續交由科技園公司發展和營運。科技園公司正進行總體規劃研究，預計在本年第三季完成。另外，去年已啟動程序，把北區沙嶺十公頃土地改劃用途，發展沙嶺數據園區。改劃程序預計可在年中完成，正積極籌備把土地推出市場。