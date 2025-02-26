研究數碼債券發行及交易法律和監管　推動香港債券市場採代幣化

新一份財政預算提及固定收益及貨幣市場，指證監會和金管局已成立專組制訂路線圖，涵蓋發展一級及二級債券和貨幣市場，以及提升基礎設施。政府將於下半年舉辦旗艦論壇，向全球推廣香港這方面的優勢。

政府將研究數碼債券發行及交易的法律和監管體系，探討優化措施，推動香港債券市場採用代幣化技術。政府會將代幣化債券發行恆常化。金管局正準備發行第三批代幣化債券，並繼續通過「數碼債券資助計劃」鼓勵發行數碼證券，同時積極探討將已發行的傳統債券代幣化。

至於資產及財富管理中心方面，政府指一直大力推動資產及財富管理業的發展，已落實措施包括優化大灣區跨境理財通、交易所買賣基金互聯互通和內地與香港基金互認安排。政府會在今年內就有關基金、單一家族辦公室和附帶權益的稅務優惠制訂方案，包括拓寬免稅制度下「基金」的定義，增加基金及單一家族辦公室享有稅務寬減的合資格交易種類、優化私募基金分發附帶權益的稅務寬減安排等。

政府會繼續吸引環球資金來港，豐富家族辦公室生態圈。投資推廣署已協助超過一百六十家家族辦公室在港設立或擴展業務。我們即將舉辦第三屆「裕澤香江」高峰論壇，以「香港—為全球，向世界」為主題，凸顯香港作為環球家族辦公室樞紐的優勢。