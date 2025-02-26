虛擬資產場外交易及託管服務　年內就發牌制度進行諮詢

香港的虛擬資產生態圈近年積極發展，為監管和市場發展港府，即將發表第二份發展虛擬資產政策宣言，探討如何結合傳統金融服務優勢與虛擬資產領域的技術創新，並提高實體經濟活動的安全性和靈活性，亦會鼓勵本地和國際企業探索虛擬資產技術的創新及應用。政府會在年內就虛擬資產場外交易及託管服務的發牌制度進行諮詢。

當局已就引入法幣穩定幣發行人的監管制度向立法會提交條例草案。待條例通過後，金管局會盡早審批牌照申請。最近業界的年度盛事Consensus在香港成功舉行，匯聚了數千名全球虛擬資產、區塊鏈、Web3和金融科技等業界精英和企業代表，印證全球對香港在這領域蓬勃發展的信心。證監會亦在期間發布了虛擬資產市場路線圖。

「推動黃金市場發展工作小組」會在年內制訂方案，涵蓋提升倉儲設施、優化交易和監管機制、拓展交易所產品、市場推廣等，並逐步落實。 港交所旗下的倫敦金屬交易所今年一月將香港納入其許可交付地點，已有本地倉庫營運商表示有意成為其認可倉庫，相關討論正積極進行中。

作為國際風險管理中心，香港一直提供多元的風險管理工具。通過設立專屬規管制度和資助先導計劃，港府積極推動保險相連證券發展，至今促成6宗巨災債券在港發行，發行額逾58億元。業界對先導計劃的反應非常理想，計劃將延長3年。

另外，強制性公積金計劃管理局年內會就強積金「全自由行」的具體方案諮詢公眾，隨後向政府提交建議，務求強積金「全自由行」可於積金易平台全面運作後盡快實行。