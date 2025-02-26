港府研修例便利貿易文件電子化　明年提交立法會

政府將參考聯合國國際貿易法委員會倡議的《電子可轉讓記錄示範法》，研究修訂法例，便利貿易文件電子化，並在明年將法例修訂建議提交立法會。

貿發局與投資推廣署聯手鼓勵內地企業落戶香港，建立管理離岸貿易和供應鏈的國際或區域總部，助力這些企業「走出去」，布局供應鏈和產業鏈。貿發局會提供一站式專業諮詢服務，協助它們建立市場聯繫、了解海外市場法規。

香港作為區內主要的貿易融資中心，通過銀行提供的貿易融資餘額達3,800億元，當中約40%是為境外的商品貿易提供融資。金管局與中國人民銀行最近達成的貿易融資流動資金安排，亦為人民幣貿易融資提供更大靈活性。此外，香港出口信用保險局會為與跨國供應鏈相關的出口服務提供信用保險，為企業「走出去」提供更全面的支援。

為擴闊貿易網絡，吸引更多「全球南方」的企業和投資，政府正與馬來西亞和沙特阿拉伯政府積極商討開設經濟貿易辦事處。此外，投資推廣署已在埃及開羅和土耳其伊茲密爾增設顧問辦事處，貿發局亦在柬埔寨增設顧問辦事處。港府正與沙特阿拉伯、孟加拉國、埃及和秘魯探討簽訂投資協定，並正與17個國家磋商全面性避免雙重課稅協定。