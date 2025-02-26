人民幣櫃台交易以人民幣繳交股票印花稅　政府冀明年提立法建議

新一份財政預算提到離岸人民幣業務中心，指隨着人民幣國際化穩慎紮實推進，香港作為離岸人民幣業務樞紐，會繼續提升離岸人民幣流動性、完善相關基建，以及提供更多投資產品和風險管理工具。

政府通過定期發行不同年期的人民幣債券，促進離岸人民幣收益率曲線的形成。香港人民幣清算行自去年提供二十四小時跨境清算服務，便利不同時區的銀行及客戶。金管局與中國人民銀行的常備貨幣互換協議規模現時達八千億元人民幣。金管局將推出人民幣貿易融資流動資金安排，總額度一千億元人民幣，為銀行提供穩定及成本較低的資金，滿足企業的人民幣貿易融資需求。

為推動更多股票以人民幣交易，提升市場流動性，兩地正就落實人民幣交易櫃台納入港股通，全速進行技術準備。此外，港交所正推進單股多櫃台安排，包括雙櫃台股票使用同一國際證券識別碼，以提升交易結算效率。政府亦已就人民幣櫃台交易以人民幣繳交股票印花稅，進行準備工作，希望在明年提出立法建議。

另外，在互聯互通聯動發展方面，政府會優化與內地互聯互通機制，包括在香港推出離岸國債期貨，以及盡快落實引入股票大宗交易，並將房地產投資信託基金納入互聯互通標的。我們也會積極研究推出進一步擴容增量方案，擴展大灣區跨境理財通，提升市場流動性，豐富風險管理工具箱。財經事務及庫務局將聯同引進辦及貿發局於年內舉辦首屆「香港全球金融與產業合作峰會」，通過金融賦能，匯聚全球企業、資金和技術，提升國際產業合作水平，同時吸引更多先進產業龍頭、海內外企業及投資者落戶香港。

為推進內地和香港在電子支付的聯通，中國人民銀行與金管局正積極落實兩地快速支付系統的互聯，為兩地居民提供全天候即時小額跨境匯款服務，預計最快在年中推出。根據《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉服務貿易協議》第二份修訂協議，香港銀行在內地分行從事銀行卡業務的限制將於下月取消，此舉有助它們拓展內地業務。