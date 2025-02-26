明年續辦演藝博覽　盛事基金增帶動旅遊及經濟審批要求

港府今日(26日)公布新一份財政預算案，並指為推動文創產業化發展，「創意智優計劃」累計批核超過780個文創項目，當中不少具有產業化潛力，資助款額合共約34億港元，惠及超過3萬家中小企。引進辦會策略性地引入更多結合創科的文創企業，加速本地創意產業鏈蓬勃發展。

首屆「香港演藝博覽」於去年10月舉行，吸引超過1,600位來自60多個國家和地區的藝術領袖及從業員參與。政府會於明年舉辦第二屆博覽會，將活動打造成香港的文化藝術產業旗艦。

政府會繼續善用「文化藝術盛事基金」，吸引和支持國際或大型文化藝術活動在香港舉行，促進香港發展成為中外文化藝術交流中心。政府已更新審批準則，加入活動須帶動旅遊及經濟的要求。

另外，為支持電影業發展，「電影發展基金」累計批出超過13億港元，資助超過120部電影，起用了超過110位新進導演和監製，相關電影獲得超過180個奬項。基金亦推出「開拓內地電影市場資助計劃」，鼓勵香港電影公司和內地文化企業投資和支持香港導演的製作。

在未來5年，政府支持文化知識產權創造者和生產者推進超過30個文化知識產權項目。當局稱正促進文創界內的跨範疇合作，增加文化知識產權產品的傳播力和商業價值。