香港快運6.27復飛沖繩宮古島　限時優惠來回296元

繼不久前宣布恢復日本沖繩石垣航線後，香港快運航空(HK Express)今(26日)宣布重啟沖繩宮古(下地島)航線，這條季節限定航線將於今年6月27日至10月24日期間，每周提供4班來回航班，連接香港與下地島機場(SHI)，方便旅客探索迷人海灘，又推出限時優惠，來回沖繩的「經濟飛」機票低至296港元。

宮古群島中最大的宮古島是海灘愛好者的天堂，與那霸前濱海灘廣闊迷人，新城海灘清澈的淺灘中則滿是熱帶魚蹤影，砂山海灘隱秘小海灣與拱門形狀的岩石更獨具特色。宮古島的美食包括宮古牛牛肉、宮古沖繩麵，以及6至8月盛產的宮古島芒果。

香港快運將由6月27日起，逢周二、四、五及日分別提供一班來往香港與石垣機場的航班，其中香港飛往宮古(下地島)的出發時間是下午2時10分，而宮古(下地島)飛往香港的出發時間是傍晚6時10分，航程歷時約4小時15分鐘。

香港快運提到目前該航線是香港唯一直飛宮古(下地島)的航線，連同現有的沖繩本島那霸和石垣航線，令該航空公司成為本港唯一直飛沖繩3大機場的航空公司，方便旅客探索宮古群島的迷人海灘；感受石垣的自然魅力、以及深入體驗那霸的文化與美食。

快運又推出沖繩縣3大航點限時優惠，宮古（下地島）、石垣及那霸「經濟飛」來回票價低至296港元，包括一件隨身物品及一件登機行李，但優惠只限今日上午11時至晚上11時45分預訂。票價不包括相關稅項及附加費。