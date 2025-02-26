電子儀器啟動引擎偷車　黑漢涉15案與女友齊落網

新界北執法部門留意到，於過往一年內發生的嚴重罪行均有涉及失車，尤其是私家車，當中包括利用掛有假牌的私家車用作毒品快餐車，或者與黑幫罪行相關的車輛。與此同時，近三個月區內偷車案件有上升趨勢。為揭止與偷車相關罪行，以及從源頭打擊與失車相關罪案，警員展開調查。

警員透過相關失車報告及分析犯案手法、以及情報搜集及調查分析後，鎖定一名活躍新界北區內偷車案的目標人物、其匿藏地點、存放失車地點。於本周一(24日)，警員發現目標人物駕駛掛有假牌的白色私家車，而該車的後座乘客位玻璃有損毀情況。警員懷疑該輛為失車，遂展開埋伏及拘捕行動。至同日約下午2時，該名男子與女友準備登上涉案私家車時，埋伏的警員將二人截停。警員發現該白色私家車已於本周日(23日)於牛頭角報失。警員以涉嫌「偷車」及「行使虛假文書」罪拘捕二人。

警員於涉案私家車檢獲一批偷車工具，包括錘仔、螺絲批及在司機位檢獲電子儀器。初步調查相信，有人以硬物扑爆車窗從而開啟車門，利用電子儀器接駁汽車電腦，在不需要撬破匙膽情況下啟動引擎將車偷走。警員其後根據情報，在八鄉及牛頭角起回14輛失車。執法部門表示，一共偵破15宗於2024年8月至2025年2月發生、分別發生於元朗、天水圍、八鄉、上水、落馬洲及牛頭角的偷車案，15輛失車總值約90萬港元。警員成功起回5輛失車，包括1輛電單車和4輛私家車。

初步調查相信失車用作轉售用途，被捕姓李(37歲)男子報稱無業，懷疑有黑幫背景；其被捕姓李(30歲)女友報稱任職侍應。二人被扣留調查中，稍後會向男子暫控相關罪行，將於明日(27日)於粉嶺法院提堂。