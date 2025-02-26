優化吸引優才專才計劃　容具專業資格及經驗年輕非學位專才來港

新一份財政預算提及吸引優才專才，指政府全力搶人才，短期內會在「優秀人才入境計劃」下，主動邀請頂尖及領軍人才來港發展。亦會優化「輸入內地人才計劃」和「一般就業政策」，容許具專業技術資格及經驗的年輕非學位專才來港，投身人力短缺的技術工種。

香港人才服務辦公室（人才辦）為來港人才提供全方位一站式支援，並對外推廣香港優勢及招攬人才。人才辦計劃於明年初舉辦第二屆「香港·全球人才高峯會」，鞏固香港為國際高端人才集聚高地的地位。

政府會繼續通過「一帶一路獎學金」等措施，吸引尤其東盟等「一帶一路」國家的學生來港升學。「新資本投資者入境計劃」累計接獲超過八百八十宗申請，預計帶來超過二百六十億元的投資。政府即將推出一系列優化措施，為計劃提供更大彈性。

至於培育人才方面，為激發中小學生對創科的興趣，政府已邀請港投公司、科技園公司及數碼港統籌旗下合共超過一百家科企，未來一年通過到校的產品展示或實地參觀等，與學生互動交流，分享科技的前沿探索和創業經驗。這些科企涵蓋人工智能、機器人、綠色科技等不同領域。政府亦正推動在港科企，為校園編程及人工智能學習等科技教育提供資源、技術指導及實踐場景，結合理論學習及實踐應用，進一步提升青少年對創科應用的興趣和能力。