當局預計至今年3月底　公僕編制較2021年少2000人

政府強調公務員零增長，當局回覆議員書面提問指出，預計到今年3月31日，公務員編制將較2021年3月底累計減少約2,000個職位，又指因應科技發展，打字員由20多年前高峰期逾3000人，減至去年底的逾120人。

另外，今年1月1日計，首長級丙級的編制數目及實際人數分別為216及196。當局強調並非全數首長級丙級政務官皆正出任該職級的職位，部分首長級丙級政務官正署任首長級乙級政務官的職位，而部分首長級丙級政務官的職位則正由高級政務主任署任，而過去5年，由首長級丙級晉升至高一級別的首長級乙級政務官一般需時超過10年，最長年資為22年，最短年資為約10年。

當局指由於科技的進步，令一些職系的職能必須與時並進，作出調整，例如由於電腦的普 及，打字服務需求大幅下降，政府在20多年前已停止招聘打字員，並透過在職轉任計 劃及提供適當培訓，把打字員逐步轉任成文書助理。經過多輪的在職轉任及自然流失後， 高峰期的3,000多名打字員縮減至去年底的120多人。

為善用科技提升效率，當局指與數字政策辦公室協助下，在2025年在各局及部 門間推動相 關工作，以期更恰當地調配人力資源，提升公務員隊伍的效率及效能。另外，政府於去年年中開始試用由InnoHK「香港生成式人工智能研發中心」自行研發的「生成式人工智能文 書輔助應用程式」，以試驗形式協助政府人員進行文書撰寫、翻譯及摘要等文書處理工作。