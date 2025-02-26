綠色和可持續金融培訓先導計劃　延長至2028年

加速綠色發展，政府在新一份財政預算中，提到綠色產業，指發展綠色產業是國際大趨勢，也是應對全球氣候變化的一大關鍵。綠色金融與綠色科技的結合，將加速構建豐富的產業集羣，帶來龐大的商機和融資需要，為綠色轉型發展作出貢獻。

政府去年公布「可持續金融行動計劃」，訂立銀行業邁向淨零排放的目標。此外，已推出《香港可持續披露路線圖》，就大型公眾責任實體不遲於二零二八年全面採用國際財務報告可持續披露準則（ISSB準則）提供清晰路徑，使香港成為首批將本地準則銜接ISSB準則的司法管轄區。為持續支持本地綠色金融人才的培訓，「綠色和可持續金融培訓先導計劃」會延長至二零二八年。該計劃已累計批出超過五千七百宗申請。

綠色科技方面，科技園公司會把位於九龍塘的創新中心建設為領先的綠色科技樞紐 ─ 「GreenTech Hub」，匯聚超過二百間綠色科企。科技園公司將邀請金融及商業機構、大學、工商業支援機構等成為進駐企業的夥伴，提供人才培訓、測試及應用場景、商業配對等支援。

綠色航運方面，政府將為用於加注的綠色甲醇提供稅務豁免，同時落實《綠色船用燃料加注行動綱領》，助力香港成為綠色船用燃料加注中心。而綠色航空方面，為支持國際及本地航空界減碳，我們正推動在香港國際機場應用可持續航空燃料（SAF）。機管局去年已完成相關研究，我們今年內將宣布SAF的用量目標。