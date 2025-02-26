政府爭取年底前成立研究及應用中心 加快新藥中港及國外審批上市

港府爭取在年底前成立「真實世界研究及應用中心」加快新藥在香港、內地和國外審批上市。

新一份財政預算案今日(26日)出爐，港府表示在各方面加強與大灣區城市聯動，其中在醫療合作方面，港深共同建設的「大灣區臨牀試驗協作平台」是大灣區合作的標竿項目之一，政府爭取在年底前成立「真實世界研究及應用中心」，結合「港澳藥械通」數據，加快新藥在香港、內地和國外審批上市，促進在香港進行先進生物醫藥技術研發、臨床試驗及應用。

而醫院管理局通過多項人才交流計劃，引入包括內地尤其大灣區的醫護人員與本地醫護作專業和臨床工作交流，促進相互專業提升，長遠建立區域醫護人才庫。

數據互通方面，《粵港澳大灣區(內地、香港)個人信息跨境流動標準合同》便利措施有助獲授權的個人資訊安全合規跨境流動，自推出以來，電訊業界反應正面。措施已開放予其他業界參與。至於金融合作，金管局與中國人民銀行去年簽訂了《關於跨境徵信互通業務試點的諒解備忘錄》，在深圳與香港間先行先試，業界反應積極。政府會逐步增加試點，進一步便利企業跨境融資。