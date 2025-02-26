加強源頭減廢　增撥1.8億元增加全港住宅智能廚餘回收桶等設施

新一份財政預算提及綠色城市減廢回收，指為加強源頭減廢，政府將增撥一億八千萬元，增加全港住宅的智能廚餘回收桶或廚餘收集設施，擴大回收網絡和提升回收量。轉廢為能方面，首座都市固體廢物轉廢為能設施「I·PARK1」預計年內投入運作。此外，政府已就第二座大型設施「I·PARK2」公開招標，預計每日可處理六千公噸都市固體廢物，是邁向「零廢堆填」的重要一步。

電動車充電網絡方面，本港有超過十萬輛電動車，是五年前的八倍。政府會在年中推出三億元資助計劃，預計可推動業界在二零三零年累計裝置三千個遍布全港的高速充電樁，供額外十六萬輛電動車使用。

另外，公共巴士和的士綠色轉型方面，政府已公布《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》，並在新能源運輸基金預留四億七千萬元以資助專營巴士營辦商購買約六百輛電動巴士。另外亦預留一億三千五百萬元資助的士業界購買三千輛電動的士。此外，「氫燃料電池重型車輛資助試驗計劃」已接受申請。

智慧綠色集體運輸系統方面，政府已於去年就啟德、東九龍，以及洪水橋／厦村及元朗南新發展區的智慧綠色集體運輸系統邀請意向書，並會繼續以創新思維推展相關系統，爭取分別於今年就啟德項目及明年就東九龍及洪水橋／厦村及元朗南新發展區項目招標。

漁農業可持續發展方面，政府會繼續推展《漁農業可持續發展藍圖》，協助漁農業升級轉型。農業方面，政府已在上水預留土地供業界興建第一所多層式現代化環保禽畜養殖場。漁業方面，最早可於年中簽發第一批位於黃竹角海和大鵬灣的海魚養殖牌照。亦正積極推動休閒漁農業及本地漁農產品的品牌建立及認證制度。