增加一千張長者院舍照顧服務券　長者社區照顧服務券增至1.2萬張

新一份財政預算提及關愛共融，在關顧長者方面，政府將在下年度增加一千張長者院舍照顧服務券，令總數增至六千張。長者社區照顧服務券亦會增加一千張，令總數增至一萬二千張。全年總開支分別約為十七億一千萬元和九億元。

「促進銀髮經濟工作組」會循五個範疇推出措施，包括促進「銀色消費」、發展「銀色產業」、推廣「銀色品質保證」和「銀色財務及保障安排」，以及釋放「銀色生產動力」。相關政策局正推展工作。金管局將與香港銀行公會合作，在今年制訂業界指引，鼓勵銀行提供長者友善的電子銀行服務。

在支援在職家庭方面，截至去年底，約有五萬個住戶申領「在職家庭津貼」，涉及約十七萬人，包括約七萬名兒童。二零二五／二六年度相關津貼計劃的預算開支約為二十一億元。自去年四月起，政府劃一增加計劃下住戶及兒童津貼金額百分之十五。

在支援青年方面，政府表示剛把「展翅青年就業計劃」參加者的年齡上限放寬至二十九歲，並增設大灣區工作實習機會，協助青年提升就業能力。計劃來年的預算開支約為一億元。來年政府計劃在政府部門和公營機構為大專學生提供約四千個短期實習名額，讓有志從事公共服務的學生擴闊視野，更好規劃職業發展。

另外，房委會推出的「共築．創業家」先導計劃，在旗下商場向青年免租金提供商鋪，讓他們試行創業。計劃深受各界支持。政府會擴展計劃，並鼓勵私人業主響應。