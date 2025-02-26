政府將探討規範籃球博彩活動　邀馬會提交建議

近年有不少社會人士關注香港的籃球非法賭博問題，政府今日(26日)透過新一份財政預算案表示，將積極探討規範籃球博彩活動，並邀請香港賽馬會提交建議。當局指，根據馬會的最新評估，去年的非法籃球賭博投注額高達700億港元至900億港元。馬會回應時指將於短期內向特區政府提交詳細建議，期待與港政府緊密合作，盡快落實籃球博彩規範化。

政府消息人士指，政府為打擊非法賭博活動，正式探討籃球博彩合法化，現時未有文件及建議，惟會在今年內作出公眾諮詢，參考馬會案例，公眾諮詢最快一個月內完成。至於稅收方面，馬會預料會參考足球博彩的方式，將投注額減去派彩後的五成用作稅收，以足球為例，每年會為政府帶來15億元的額外稅收。政府消息人士強調暫時未有定案，需要了解市民的意見，再作綜合考慮，亦需要修例才可正式通過，故暫未有落實時間表。

他亦提及，20年前足球合法化，如今相隔20年才會再推籃球項目，是因為籃球博彩在世界上的關注度比較高，而平和基金去年有大約2500人接受輔導，暫未能估算實行籃球博彩後，相關戒賭求助人士的變化。

香港賽馬會發言人表示，歡迎並全力支持政府邀請馬會提交推行規範籃球博彩的建議，完全認同已有充份理據規範籃球博彩。非法籃球賭博引致嚴重社會問題，包括高利貸及引誘未成年人賭博等。根據馬會的評估，去年的非法籃球賭博投注額高達約700億至900億港元。規範籃球博彩是打擊非法籃球賭博的重要舉措，將有效遏制其日益增長的趨勢。

馬會植根香港140年，一直以建設更美好社會為宗旨，是非牟利的體育組織及慈善捐助機構。數十多年來，本會一直是特區政府值得信賴的合作伙伴，根據香港法律提供合法及有節制博彩服務。馬會透過其獨特的綜合營運模式，將博彩收益回饋社會，同時打擊非法賭博，多年來已證明行之有效。將規範博彩制度擴展至籃球博彩，有助支持特區政府打擊非法賭博的工作，增強其成效，亦可以支持馬會提供重要慈善捐款，以持續回饋社會，並為特區政府帶來重要的稅收。此做法符合公眾利益。