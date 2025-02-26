未來十年供應30.8萬公屋單位　部分商業用地改劃作住宅用途

公營房屋供應方面，政府已覓得足夠土地於未來十年滿足30.8萬個公營房屋單位的供應目標。連同「簡約公屋」，未來五年總體公營房屋供應量將達19萬個。私營房屋供應方面，私人住宅單位在未來五年的平均每年落成量估計超過1.7萬個，較過去五年的平均數減少約8%。至於一手私人住宅潛在供應量，在未來三至四年約為10.7萬個。

考慮到寫字樓空置率近年處於高水平及未來幾年的供應仍相對充足，政府在來年不會推售商業用地，讓市場有空間消化現有供應。港府亦會考慮將部分商業用地改劃作住宅用途，及提供更多用途上的彈性。為配合有關工作，當局亦會推遲洪水橋／厦村新發展區市中心商業用地的原址換地完成期限。

來年賣地表包括八幅住宅用地，加上鐵路物業發展、市區重建局及私人發展和重建項目，預計全年的潛在土地供應可供興建約逾1.3萬個單位，與《長遠房屋策略》預計私人房屋的年度需求相若。用地的具體推售安排，會參考市場和其他情況按季公布。

未來五年，港府會準備可供興建約8萬個私營房屋單位的土地。當中約六成半的土地來自北部都會區和東涌新市鎮擴展區。市區重建局及其他私人發展項目的供應尚未計算在內。