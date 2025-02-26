華軍艦再入澳專屬經濟區　或由核動力潛艇支援

中國海軍三艘軍艦上周在澳洲與新西蘭之間的塔斯曼海進行實彈演習，但未提早通知，引起澳紐批評。澳洲國防部周二（25日）證實中國海軍特遣艦隊當天再次進入澳洲專屬經濟區，澳紐海軍正聯合跟蹤。澳洲國防官員認為，中國艦隊部分時間可能有核動力潛艇同行支援。

澳國防部發表聲明指，中國海軍107特遣艦隊054A型導彈護衞艦衡陽號、055型導彈驅逐艦遵義號和903型綜合補給艦微山湖號正在塔斯馬尼亞省霍巴特以東約160海里處執行任務，澳洲正與新西蘭軍方合作，共同跟蹤在澳洲海上通道附近的中國艦隊。澳方希望所有在該地區執行任務的軍隊都能以透明方式行動，保持最高安全和專業標準。

澳國家情報局局長舍勒（Andrew Shearer）在參議院聽證會上指，中國在塔斯曼海實彈演習是史無前例，表明中國向澳周邊地區投射軍事力量的能力日益增強，某些方面似乎意在挑釁。軍方人士認為，中國特遣艦隊遠離本土數周，部分時間可能有潛艇支援。美國和英國等擁有核動力潛艇的國家，執行出海任務時經常利用潛艇收集情報。

正訪問北京的新西蘭副總理兼外長彼得斯，周二與中共中央對外聯絡部部長劉建超會晤，內容暫未公布。彼得斯周三（26日）與中國外交部長王毅舉行雙邊會談，會前預計雙方將談及中國海軍艦隊部署問題。中方本月與庫克群島簽署多項雙邊合作文件，惟未公布詳情，引起與庫克群島有憲法關係的新西蘭關切，彼得斯料亦會提出相關問題。