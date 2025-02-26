增加兒童緊急留宿宿位等　每年額外撥款1.86億元

在保護兒童方面，政府在新一份財政預算案表示，《強制舉報虐待兒童條例》明年一月生效，為兒童築起更全面的保護網。政府會每年額外撥款一億八千六百萬元，增加兒童緊急留宿的宿位及加強對受虐兒童和其家庭的專業支援。支援殘疾人士方面， 政府將分階段在全港設立十四間「綜合社區康復中心」，以個案管理模式為有中度至高度照顧需要的殘疾人士，提供靈活的綜合社區支援服務。政府會增加殘疾人士日間社區康復及家居照顧服務名額一千二百八十個，涉及額外開支每年約一億六千萬元。政府會由今年第三季起將「優化職業康復服務試驗計劃」恆常化，按殘疾人士的個人興趣及能力提供培訓，提高他們的就業機會。涉及的開支每年約一億元，預計約一萬人受惠。

在婦女發展方面，政府重視婦女發展，於二零二三年六月成立「婦女自強基金」，每年撥款二千萬元，至今已資助婦女團體及非政府機構推行超過二百四十項計劃，賦能婦女發揮所長。今年將推出試行兩年的友師計劃，為女大學生配對女性領袖友師，促進女性的職場發展。地區服務及關愛隊伍方面，政府去年宣布政府會恆常化地區服務及關愛隊伍（關愛隊）的設置，並在下一服務期增加對關愛隊的資助金額五成。關愛隊成立至今合共探訪約三十九萬個住戶，並提供約四萬三千次支援服務。政府會進一步優化及推展關愛服務。

優化公營醫療系統方面，為發展基層醫療，政府今年內會將中西區、東區和油尖旺區地區康健站提升為地區康健中心，強化社區醫療健康系統。政府正陸續推展和完成「第一個醫院發展計劃」下的十六個工程項目，涉及約一千九百億元。我們會按最新本港人口結構、規劃及發展情況，檢視「第二個醫院發展計劃」下項目的分布、規模及優次等，並會適時公布。此外，政府及醫管局正檢討公營醫療資助架構及水平，以加強公共醫療服務的財政可持續性，並更好支援危重病人和有經濟困難的人士。檢討結果年內公布。