港府高官及全體公僕下年度凍薪　本屆任期內將削減約1萬職位

政府提出在2025/26年度，所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪，包括行政長官及政治委任官員；行政會議非官守議員；全體公務員；立法會主席和所有議員，以及秘書處人員；終審法院首席法官、各級法院法官和司法機構人員；以及區議會議員。因應削減開支及優化人力資源運用，公務員編制在2026/27及2027/28年度每年分別減2%。預計至2027年4月1日，在本屆政府任期內將削減約1萬個職位。

在不影響綜援及公共福利金，以及法定開支前提下，2025/26年度節省政府經常開支的幅度將由原來1%增加至2%，並延續兩年至2027/28年度。連同2024/25年度1%的減幅，累計的削減幅度為7%，以2023/24年度經常開支為基礎，每年分別節省約39億元、117億元、195億元及273億元的政府經常開支；

審計署將為政府部門及公營機構的高層管理人員舉辦工作坊，強化政府部門及公營機構的管理層對審慎理財和善用公帑的觀念及實踐。財經事務及庫務局檢討及優化政府採購制度，預計在年中推出新安排，務求讓部門在公平公開的框架下，採購具質量和價格合理的貨品和服務；以及相關政策局檢視社會福利、醫療衞生和教育方面的開支，因應香港人口結構的變化，檢視資源運用的可持續性。

消息人士表示，凍薪決定不能節省太多資源，但去年公務員加薪3%帶來90億元額外開支，凍薪代表不會再增加開支。但是消息人士指，「凍薪」指政府會沿用現時薪級表，公務員仍然可按照年度表現評核報告，繼續或暫緩加薪，不會改變現時制度。該消息人士稱，不會因為成本管控而控制表現報告結果，現時公務員亦不是自動增加薪酬點。

削減編制方面，消息人士說，政府目標維持與2021年水平、維持0增長，會要求部門善用科技、重組工作架構流程。該人士說，詳細削減的編制須按照部門運作需要及精簡人手原則，局和部門以「家庭為本」，以局為首削減總數為2%的編制，各部門可自行調配。消息人士表示，現時衡量節省金額言之尚早，所節省的金額會納入「資源效率優化計畫」的成效。