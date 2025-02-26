飛機離境稅每人加80元　陸路離境費最快明年起每部私家車收200元

2025/26年度第三季10月1日起，飛機乘客離境稅將由現時每位乘客120元增加至200元，預計每年可增加約16億元收入。 當局亦會研究向由陸路邊境管制站離境的私家車徵收邊境建設費，最快明年實施，旅遊巴士和貨車等不受影響。若以每部私家車收取200元為例，每年可帶來約10億元的收入。

對上一次調整機場乘客離境稅是2003年，超過20年沒有加價，港府消息人士相信，加價對旅客影響微乎其微，香港機場與國際聯通，5小時可去全球一半地方，且香港機場便捷，營運效率高，覆蓋面廣，有信心政策實施後不會影響機場優勢。上年度機場乘客離境稅收入約22億元，料調整收費後，每年可增加約16億元收入。至於10月前購買的機票，即使12月出發，離稅仍然是120元。

去年經落馬洲、深圳灣、香園圍口岸等邊境陸路口岸出入境的私家車有1,000萬架次，即淨離境私家車有500萬架次，若每部收200元，料每年可以增加約10億元收入。據悉，當局正研究收費細節，包括定價、收費模式、經不同出入境政策離境的私家車，需要訂立新法例，最快明年向立法會提交修訂建議。當局又指，研究政策時會考慮私家車主的負擔，以及使用其他交通工具出境的成本，明白政策醞釀及社會討論需要時間，強調會認真研究。

即日起，各項人才及資本投資者入境計劃將收取申請費600元，並把簽證費按逗留期限長短上調至600元或1,300元。預計每年可增加約6.2億元收入。消息指，實施有關措施前，外國一些熱門目的地亦有很多類似收費，現時申請費對投資者而高很低。

為體現「用者自付」的原則，運輸及物流局會檢視各政府隧道及主幹道的收費。局方亦會檢討電動私家車牌照費、停車收費錶的收費，和交通違例事項的定額罰款，以更好管理交通。初步估計相關調整可每年增加約20億元收入。

另外，港府今年1月向立法會提交條例草案，以落實經濟合作與發展組織就應對侵蝕稅基及轉移利潤而推出的全球最低稅方案，向年度總收入7.5億歐元或以上的大型跨國企業集團，實施15%的全球最低稅和徵收香港最低補足稅。條例草案獲通過後，由2027/28年度起，可為政府每年帶來約250億元的稅收。

消息指，相關跨國集團需要按OECD要求，繳付相關稅務，因此並非香港獨有。跨國企業可向有設立總部的地區繳付稅項，香港在立法後才可向有有在香港設總部企業收取當中差額。