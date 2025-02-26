申請員工入內取物未獲批　新光三越今補齊資料

百貨公司新光三越台中中港店氣爆發生至今已兩周，台中市政府都市發展局周二（25日）表示，將決定是否允許員工進入內部取走私人物品。新光三越周三（26日）指，由於都發局要求再補相關資料，前一日並獲批，公司會再盡快補齊，一旦通過最快第二天就會開放員工進場。

新光三越有800多個專櫃，公司員工加上專櫃員工共逾4,000人。爆炸發生時，員工和顧客忙於逃命，很多私人物品都未帶出，公司已在周一（24日）提出「評估商場巡視整理動線防護計劃」。有關部門曾表示，周二會公布有關決定。新光三越則指，最快周三就可讓員工進入拿私人物品，但當局並未通過。

新光三越台中中港店周二一度傳出有燃氣飄散的味道，警方和消防接報到場警戒。新光三越表示，經燃氣公司檢測，確認是異味非燃氣，大樓內也沒施工與營業，不會有燃氣外洩問題。新光三越營業本部副本部長謝英明當日指，目前持續外牆安全防護緊急搶災作業及專業人員入館勘察，待相關計劃獲市政府核備後，會通知所有人員分批安全進入建築物，員工可取回私人物品，處置剩餘食材。