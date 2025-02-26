基建工程支出龐大　政府宣布未來5年逐年發債最多1950億

港府近年積極發展多項大白象工程，當中包括俗稱「明日大嶼」的交椅洲人工島項目及北部都會區等。惟面對龐大的財政赤字，政府今日(26日)在新一份財政預算案表示，為確保策略性基建工程項目按時推展，及隨着基建開支的增加，當局會相應擴大發債規模，預計2025/26至2029/30零年度的5年間，每年在「政府可持續債券計劃」及「基礎建設債券計劃」下發行債券，合共約1,500億港元至1,950億港元，其中約56%用於為到期的短期債務再融資。

在中期財政預測期內，當局預計政府在上述兩個債券計劃的合共借款上限將由現時的5,000億港元上調至7,000億港元。政府債務與本地生產總值的比率將維持在12%至16.5%的水平，當局指屬於非常穩健和可控的水平，遠低於大部分先進經濟體的債務水平。

政府表示，北部都會區相關工程將在未來幾年陸續展開，加上其他與經濟民生相關的基建工程，政府的基本工程開支將進入高峯期。中期財政預測的基本工程開支，由去年預計平均每年約900億港元，增加至未來平均每年約1,200億港元。

當局稱香港有條件、也有能力適度增加發債，靈活運用市場力量，政府會更靈活善用市場資源，包括採用更多元的發展模式以推展相關項目，例如更多的公私營合作、原址換地、試行「片區開發」等。港府指會通過發行政府債券融資，確保對香港未來發展至關重要的項目進度，不會因公共財政狀況而受到制約。

政府續指，發行政府債券是公共財政管理工具之一。環顧全球，通過發債支持基建發展是國際普遍做法。只要發債額控制在公共財政穩健的水平，可讓資金靈活運用及對未來經濟作投資，為社會帶來更大的回報及效益。