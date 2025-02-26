預算案向社會大開刀　一文看清減甜內容

最新一份財政預算案今日(26日)出爐，千億財赤下港府要「開源節流」，全方位向大眾大開刀！其中包括將差餉、稅務寬減按年減半，大減社會福利，例如增加車費補貼領取門檻，長者兩蚊優惠變「兩蚊兩折」；又加飛機乘客離境稅；人才及資本投資者入境計劃收申請費；研究向離境私家車徵收邊境建設費。

優惠減半？

●寬減2025/26年度首季住宅物業差餉，上限500港元，較去年少500港元

●寬減2025/26年度首季非住宅物業差餉，上限500港元，較去年少500港元

●寬減2024/25課稅年度100%的薪俸稅和個人入息課稅，上限1,500元，較去年少1,500港元

●寬減2024/2課稅年度100%利得稅，上限1,500元，較去年少1,500港元

●沒有代繳中學文憑試考試費等措施

縮減福利

●長者、殘疾人士兩蚊優惠變「兩蚊兩折」，高於10元需自付20%車費，並設每月240程上限

●公共交通補貼由6月起領取門檻由400港元增至500港元

增加收入：

●2025/26年度第3季起飛機乘客離境稅增加80港元至200港元

●研究向離境私家車徵收200港元邊境建設費

●檢視隧道及主幹道的收費，或重新收費

●人才及資本投資者入境計劃收申請費600港元；簽證費上調至600港元或1,300港元

●2027/28年度起向大型跨國企業徵收15%的全球最低稅和香港最低補足稅

增加發債及節省開支

●預計2025/26起5個財政年度在「政府可持續債券計劃」及「基礎建設債券計劃」發債1,500億港元至1,950億港元

●全部政府官員、公務員、立法、司法及區議會全體人員凍薪

●本屆政府任期內將削減約1萬個公務員職位

其他寬免或津貼：

●發放額外半個月綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼；在職家庭津貼作相若安排，與去年一樣

●提升100港元印花稅的物業價值上限由300萬港元提高至400萬港元