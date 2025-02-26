去年9204宗電騙案涉29.1億　410萬張太空卡被拒登記

政府實名登記制實施以來，電話騙案數目仍然高企。執法部門2024年共接獲9,204宗電話騙案，涉及金額達29.1億港元。期間有3宗與深偽技術相關的詐騙案，牽涉騙徒偽冒公司高層誘騙受害人進行轉款，以及利用深偽技術誘騙本港、內地及東南亞多個地方的受害人投資加密貨幣的案件。當局指自2023年2月14日實名登記制實施以來，截至今年1月底，約有410萬張電話儲值卡因相關客戶未能提供合乎登記要求的資料而被拒絕登記。另外，電訊商亦取消了約320萬張未合規的電話儲值卡登記紀錄。

根據商務及經濟發展局書面答覆，本地流動服務供應商自去年12月31日起須就本地新啟動電話儲值卡打出的電話向本地流動及固網服務用戶播放話音提示，提高用戶對可疑來電的警覺，措施實施至今約2個月，運作大致暢順。通訊辦會繼續與電訊商保持緊密聯繫，一旦發現可疑個案，會盡快交予執法部門方跟進。

執法部門於2022年9月推出一站式詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏器」，截至去年底的下載次數已超過87.4萬次，並向用戶發出超過9萬次可疑來電警示，以及超過60萬次可疑網站警示。執法部門期間要求電訊商累計攔截了8,300多個本地及非本地可疑電話號碼及近3萬個可疑網頁連結。