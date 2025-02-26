過去兩年逾2900人死於新冠　超過98%為50歲或以上

本港新冠疫情似乎告一段落，但實情是病毒並未絕迹，於2023年1月至2024年12月期間死於新冠的個案有逾2,900宗，超過98%為50歲或以上人士。而2023至2024年度用於推行新冠疫苗接種計劃的開支分別為2.3億元；截至上月31日，新冠疫苗接種計劃共接種了超過2,100萬劑疫苗。

議員陳永光向衞生官員質詢本港新冠疫情、疫苗接種計劃等最新情況，衞生官員回覆稱，根據香港死亡登記處資料，於2023年1月至2024年12月期間死於新冠的個案共2,944宗，超過98%為50歲或以上人士，而當中近8成於去世前6個月內未曾接種新冠疫苗。官員又稱，於截至今年2月8日的一周，新冠病毒檢測陽性比率仍維持在0.46%的低水平。變異病毒株的監測方面，JN.1及其後代譜系爲最流行的變異病毒株。

本港截至上月31日，新冠疫苗接種計劃共接種了超過2,100萬劑新冠疫苗。2023年及2024年份別接種了約586,000劑疫苗及約222,000劑疫苗。本港已完成接種新冠疫苗初始劑次人士的比率估計約為

94%。