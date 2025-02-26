自資院校收內地生限額　逐步放寬至40%與資助課程睇齊

教育局今日(26日)宣布，逐步放寬都會大學、樹仁大學、恒生大學、珠海學院、東華學院及香港高等教育科技學院(THEi)六所已獲批准招收內地學生入讀學位課程的內地學生限額，將與政府資助的專上院校非本地學生限額睇齊，分階段升至40%，教育局局長蔡若蓮指，放寬安排將可善用香港自資界別靈活多元的優勢，進一步支持自資專上教育界別的健康穩健發展，對建設香港成為國際專上教育樞紐作出更積極貢獻。

由202/26學年起，相關院校的全日制經本地評審的自資本地副學位及學士學位課程的內地、澳門及台灣學生人數限額，將將按循序漸進的原則及相關院校現行限額的使用情況，分階段由現時的10%至20%提升至40%，教育局會要求相關院校就其招生安排及學生支援服務等相關事宜及數據提交報告，以訂定各院校的適用限額。

消息人士指出，將自資課程內地學生限額增至40%，是回應多間院校一直以來的訴求，並期望達到多收非本地生，提升大學學生多源化的目。當局亦指出，會理順有關限額的計算方法，以提升自資院校在收生規劃方面的確定性，並更有效善用院校的教學資源。