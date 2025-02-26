開源措施僅逾50億收入　議員指力度不足　憂邊境稅削港車北上

針對預算案的建議，議員陳沛良指政府在開源方面，增加離境稅、收取人才計劃申請費、徵收邊境建設費、增加公共服務收費等，合共增加52.2億港元收入，與千億財赤相比，顯得力度不足，而要求年度總收入7.5萬歐元以上的跨國企業集團交全球最低稅及香港最低補足稅（BEPS2.0），則是履行香港應對跨境逃税問題的國際義務，和保障香港的徵税權，未算是開源新措施。

至於政府提出研究向每部私家車徵收邊境建設費200港元，陳沛良指原本「港車北上」申請人要支出的成本都不少，再加上200港元邊境建設費，成本將由原本平均行一次500港元增加到700元左右，他擔憂會影響到市民的港車北上意欲和部分企業的經營成本。

對於公務員凍薪及削編制，另一議員林順潮指在現時政府需要緊縮開支的情況下，可考慮重新引入「肥雞餐」，進一步精簡架構。「肥雞餐」在香港政府已有先例，2000年，香港政府精簡架構，當時政府以豐厚的條件推出「肥雞餐」鼓勵公務員自願離職，耗資約30港億元。