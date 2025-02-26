津貼縮水搵市民開刀　高官公僕凍薪了事　組織質疑對基層關注不足　

政府今日(26日)公布新一份財政預算案，社區組織協會指，預算案對民生方面的政策不太理想。對於基層市民關注較多的方面，包括「兩蚊乘車」、「綜援」以及「中港單親家庭問題」等議題關注不足。基層市民質疑節流應從公務員或高官開始，「凍薪」也僅是不加而已，卻要從基層市民開刀，形容「刀未落到自己身上未知痛」。

社區組織協會副主任施麗珊表示，基層市民會希望有些比較大的民生方面改動，今次預算案關於基層方面的政策未夠理想，包括取消「兩蚊乘車」，以及對中港單親家庭的關注不足。施續指，現時老人就業的比例上升，兩元搭車能讓長者更願意上班甚至跨區上班，削減這一方面的預算可謂是得不償失。

長者、照顧者李婆婆表示，今次預算案完全沒關注基層市民，她指自己已年逾70且有長期腰部疾病，還要照顧80多歲的丈夫，生活已經十分艱難。李婆婆質疑，為何要對長者開刀，一些可以削減的開支卻不減少。現時政府公務員以及一些官員只是凍薪，即僅是不增加而已，對長者卻要削減。李婆婆還呼籲，目前長者津貼的申請門檻很高，應該取消申請門檻。

跨區上班的長者梁先生表示，自己住在元朗區，卻時常要到港島區上班，每日僅往返就需搭6程車。而且自己年紀大，有時會忘帶東西，又會徒增車程。梁先生指，此次政府對「兩蚊乘車」開刀自己感到很無奈，或只能從其他方面削減開支以應對增加的車費。梁先生還指，限制最大車程後自己出行也會有諸多限制，之後自己對工作的選擇範圍也會相應減少。

中港單親家庭媽媽王女士表示，自己與孩子兩個人生活，由於未有身份證，導致自己不能上班，只能依靠孩子申請綜援生活。對於增派半個月綜援，王女士表示幫助有限，不明白為何政府寧願招請外勞也不願關注他們這些中港單親家庭。王女士還舉例，自己現在40歲正是做事的年紀，現在不給他們工作機會，卻要等到60歲才能得到身份證，到時年紀又到了養老的年紀，難道不是徒增政府開支嗎？她呼籲政府能開放中港單親家庭的工作簽證。