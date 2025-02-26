八大撥款未來3年每年減2%　另需回水40億元予政府

政府今日(26日)公布新一份《財政預算案》，提及未來3年給予大學教育資助委員會資助大學的撥款為681億港元。有消息人士指出，原定向大學提供的撥款額為709億港元，在財赤下參考政府削減經營開支，未來三年將每年減少2%，拉勻後未來三年的整體撥款則減少約4%，而每間院校撥款減幅亦一樣，調整後每年的撥款總額約為220至230億港元。另外，向職業訓練局提供的撥款，亦會在未來三年每年減少2%。

另外，八大於2025/26年度需要「回水」40億港元予政府。消息人士指出，經教資會批出的撥款當中，每間大學最多可將20%撥入「一般及發展儲備基金」，以備大學現金流出現變化時作緩衝之用。而現時八大基金下共有約110億港元，交還40億港元即約三分之一，預料餘額仍可維持約4個月，而每間大學「回水」的金額亦約為該校基金的三分之一。

消息人士稱，教資會於2月已就相關政策措施與各院校會面，透露將削減撥款，期望各界協力度過難關，各院校亦均表示理解，無聽到反對聲音，相信各院校亦早有心理準備。財金官員則強調，撥款仍較上個三年期632億港元為高。

城市大學回應時指，作為香港社會的一分子，理解當前面對的挑戰，願意一起共渡時艱，將在現有資源下，持續推動創新，確保為師生提供優質的學術及研究環境，亦將積極開拓多元收入來源、爭取更多研究經費。