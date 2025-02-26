若籃球博彩合法化　議員料有20億稅收　籲加強宣傳勿沉迷賭博

在探討規範籃球博彩活動方面，香港去年的最新評估，非法籃球賭博投注額高達700億億至900億港元，體育、演藝、文化及出版界議員指現時需求只能經循非法途徑滿足，加強執法亦未能解決問題，故有必要透過規範籃球博彩以打擊非法外圍賭博，同時將有關博彩收益帶回合法市場，預估每年可為本港帶來至少15億至20億港元的額外博彩稅收。

相信香港賽馬會短期內便能夠提交建議方案予政府，同時希望政府能夠盡快展開公眾諮詢及立法程序，廣泛聆聽社會的聲音，有信心馬會能夠做好基礎建設，期望在各方的全力推進下，在明年NBA球季開始前能夠推出有關博彩項目。他期望在新博彩項目收益下能夠以不同方式，提供更多資源支持香港體育「五化」發展。

另一議員陳勇指政府去規範籃球博彩活動是合理的，但香港籃球活動十分受年輕人歡迎，戶外球場的密度或數量超過世界上絕大部分城市。若未來籃球博彩活動合法化，或會讓部分平常不參與賭博的年輕人乃至學生等加入賭博行列，甚至沉迷賭博。因此若未來籃球博彩活動合法化，需要再加強學校、社區、家庭及年輕人層面的「睇波不賭波」宣傳，以多管齊下方式，應對籃球博彩活動合法化帶來的負面問題。