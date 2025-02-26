5全國人大代表資格終止　包括一拖集團前董事長

劉繼國被指涉嫌違反中央八項規定精神和廉潔紀律。

十四屆全國人大常委會周二（25日）發公告顯示，由河南省選出的第十四屆全國人大代表，中國一拖集團有限公司前黨委書記、董事長劉繼國，因涉嫌違反中央八項規定精神和廉潔紀律問題，被責令辭去全國人大代表職務。上月11日，河南省第十四屆人大常委會第十三次會議決定接受其辭職。

劉繼國於1964年12月出生，1987年加入中國一拖。集團旗下一拖股份公司2022年選舉他擔任第九屆董事會董事長，並同意聘任他為公司總經理。中國一拖去年5月免去劉繼國中國一拖集團有限公司黨委書記、常委、委員、董事長、董事職務，同年7月發公告稱，他因年齡原因，申請辭去董事長等所有職務。

此外，天津市電力公司前黨委書記、董事長趙亮，湖北省荊州市委前副書記，市政府前市長周志紅，貴州省教育廳前黨組書記、廳長鄒聯克，因涉嫌嚴重違紀違法，同樣被罷免全國人大代表職務。黑龍江建龍鋼鐵有限公司董事長、建龍投資有限公司董事長張志祥，因個人原因提出辭去十四屆全國人大代表職務。依照有關規定，上述5人的代表資格終止。