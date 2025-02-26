認不信國安法保障人權法治　黎智英庭上稱自己被捕與政治有關

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊今日(26日)踏入第139日。黎智英繼續接受盤問。黎智英承認，雖然知道國安法條文有提及保障人權及法治，但他不相信這些說法。黎亦承認，國安法後，他曾公開表示自己的處境愈危險，就愈能引起外國關注香港。他強調僅指出事實，並非散播恐懼。另外，黎智英指，自己雖有黄皮膚，但不是中國人。他是香港人，因為他支持一國兩制。法官坦言不明白黎的邏輯，但認為無需再花時間繼續鑽研。

黎智英今日接受控方盤問時指，推出《蘋果日報》英文版，是為了讓國際社會知道香港發生甚麼事，尋求對港的支持，而支持並不包括呼籲採取懲罰措施。黎稱，當下屬提出反對，他通常不會堅持，唯獨「一人一信救香港」行動上，他堅持己見。控方指，黎智英要求尋找海外作者，是因為他們不必擔心被捕，可自由地寫關於制裁或敵對行動。黎否認，指很多作者不知道紅線何在，因此國安法生效後便停止撰文。

控方在庭上展示刊於2020年9月，由從犯證人之一、前《蘋果日報》副社長陳沛敏所寫的文章〈這星期給香港人的通識題〉，內容提及「快必」被捕及起訴一事，說「政權以言入罪，大興文字獄，無所不用其極」。控方質疑指控並無根據。文章沒有全面記錄事件來龍去脈，讀者不會得知全貌。黎說，不知道讀者會怎樣想，自己不曾想過是否認同文章內容。他既沒有問陳沛敏為何這樣寫，也沒有叫她不要再寫類似文章。就着文中出現的「831打死人」口號，黎承認，以他記憶，這是不實陳述，但否認知道文章有意圖散播仇恨。

另外，控方就黎智英在國安法生效後，於線上節目《Live Chat with Jimmy Lai》的發言發問。黎智英曾在節目形容中共政權為獨裁，指中共嘗試侵入國際事務，比俄羅斯入侵烏克蘭更可怕，甚至有過之而無不及。控方質疑指控毫無根據。黎智英回應道，這是根據他所知的事情而作的個人意見。黎不諱言，他覺得自己被捕是跟政治有關，故把被捕一事聯繫到中共，但否認散播恐懼。另外，黎智英承認，知道國安法有提及保障人權、堅持法治原則，但因他不相信這些說法，因此不曾在節目中談及，否認有意挑起不滿。

黎智英亦曾在2020年11月播出的一集節目中指，他的處境愈危險，就愈能引起外國關注香港。黎智英庭上解釋，危險的意思是被捕和坐監。他知道若自己被捕，國際媒體便會報道。他強調僅指出事實，非散播恐懼。此外，黎智英在節目指，知道自己跟外國人對談，或會構成勾結罪，屬嚴重罪行，但他仍會繼續，不會認輸，因為很多人敬重他。黎智英庭上指，「很多人」指的主要為「黃營」中的香港人，另包括外國人。「仍會繼續」則指以合法方式爭取自由，而他知道國安法後，國際游說屬犯法。

涉案4名被告包括黎智英(77歲)、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022