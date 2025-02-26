保華兩公司涉拖欠款項　遭入稟追討955萬元及利息

承建多項工務及公屋工程、成立近80年的老字號建築公司「保華建業集團」(保華)及相關公司，早前捲入多宗拖欠項目工程費及地盤工人薪金的糾紛，亦屢遭入稟追討款項。而保華旗下的兩間公司被指拖欠分判商工程款項，於昨日(25日)被建築公司入稟高院追討合共約955萬港元及利息等，當中涉及23個工程項目，包括港大沙宣道天橋、科大學生宿舍等工程項目。

原告是萬基建築有限公司，並分開兩案入稟，被告分別是保華建築工程有限公司及保華建築營造有限公司。據入稟狀指，原告分別是兩間被告公司的分判商，合共承辦23個項目之工程，包括港大沙宣道天橋、科大學生宿舍、香港國際機場中場客運廊區的多用途大樓及洪水橋的專用安置屋邨第二期等。原告指部分工程早於2019年已完工，部分仍在進行，且有部分工程被告則被撤銷總承建商資格。原告指其依照合約完成工程後，未獲支付款項，並透過律師去信要求被告付款但未獲回應，故入稟法院要求追討工程費用合共約955萬港元及利息。

另外，保華早前為旗下5間子公司委任臨時清盤人，以處理債務問題及制定重整方案，其中有關保華建築工程的清盤聆訊今於高院再訊。高院聆案官應與訟雙方要求，將案件押後至4月23日再訊。

案件編號：HCA 364,365/2025、HCCW 714/2024