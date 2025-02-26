下學年起取消2500元學生津貼　中小幼一般資助削約2%

當局現時每年向所有中學日校、小學和特殊學校及幼稚園學生提供2,500港元學生津貼。消息人士指出，2025/26學年起將不再提供相關津貼，以現時全港約80萬學生計算，每年將可節省20億港元。消息人士續稱，由於2,500港元學生津貼不設審查，與現屆政府「精準扶貧」的策略不一，又指有經濟需要的學生將可繼續透過政府各類須經入息或資產審查的資助計劃，獲得適切協助。

消息人士續稱，當局亦將調整公帑資助學校及幼稚園的一般資助，減少約2%，消息人士指大原則是不會影響到教師的人工，會在「燈油火蠟」等方面對行削減，並會整合部分津貼及調整發放安排，例如向公營及直資學校提供經整合的「全方位學習及姊妹學校津貼」。

消息人士續指當局會於4月成立專責小組，改革及整合各項結予學校的津貼，例如以整筆撥款的形式發放，讓學校按其發展需要和緩急優次，更靈活運用資源，消息人士表示，現時給予學校的資助不少出現重疊，相信整合後可節省數個百分點開支。

議員朱國強表示，「堅信教育是投資，不是開支，投資未來必須投放教育」，對中小幼資助遭削減深表遺憾，而教育總開支僅佔本地生產總值3.4%，低於國家水平。對於2,500港元學生津貼在2025/26學年起停止，朱國強則表示理解當局對「精準扶貧」的考慮，與以往「派錢紓困」理念不同，加上當下的財政狀態，實屬合理，亦指有需要學生可申請書簿、車船、上網費津貼，認為實際影響有限。