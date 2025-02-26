「三跑」工頭收賄16萬元　被判入獄7個月

廉政公署早前落案起訴一名香港國際機場第三跑道項目(「三跑」項目)分判商時任「工頭」，控告他向4名木工收賄共約16萬港元以協助工人受聘。他早前承認6項代理人接受利益罪，今日(26日)在西九龍裁判法院被判入獄7個月。署理主任裁判官鄭念慈判刑時斥責何玉川向辛勤工作的工人索賄，減低工人以勞力換取的酬勞，惟工人因害怕失去工作而被迫就範，而且涉案賄款金額不小，故必須判處他監禁刑罰。

57歲被告何玉川，是德鑄工程有限公司(德鑄)時任「工頭」，本月初承認6項代理人接受利益罪名。他又被頒令須向德鑄歸還涉案賄款共約16萬港元。同案另一名50歲德鑄時任「工頭」周貴輝，因涉嫌恫嚇一名木工向他支付賄款約4.4萬港元而被廉署起訴。周貴輝早前否認一項賄賂及一項勒索罪名。案件押後至3月26日開審。

案發時德鑄是「三跑」項目分判，負責招聘建築工人進行各類工程。兩名被告負責帶領兩組木工在項目工地工作，並有權指派工作予工人。德鑄不容許任何員工向其他員工索取或接受任何利益，以協助對方受聘。案情透露，何玉川於2020年9月至2022年1月期間，要求四名受其監督的木工，每個工作天向他支付賄款100港元至200港元。該四名工人相信如不答應何玉川的要求便會遭解僱，因此不情願地向他支付賄款。何玉川最終從四人接受賄款共約16萬元。

案件編號：WKCC5542/2024