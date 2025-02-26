煙酒稅收預算大幅下降　酒店房租稅預增近10億

加稅收入減，減稅收入亦減。港府今日(26日)預計下個財年煙草收入將銳減近6成，而早前大幅減稅的含酒精飲品其收入也將下降逾3成，政府消息人士指，預計今年將不再上調煙草稅。同時，在汽車首次等級稅方面，今個財年將與去年修訂預算維持相同。另外，酒店房租稅已於今年1月起恢復徵收，當局預計將增加近10億港元稅收。

煙草2025至26年度的稅收預算約為38億港元，預計將減少約52億港元，下降幅度達57.9%。當局表示，主要是由於這類產品的需求較預期為少。而含酒精飲品2025至26年度的預算則為2.84億港元，收入將減少約1.36億港元，下降幅度為32.4%。當局指，是由於進口價200港元以上的烈酒的稅率自去年10月起下調所致。

政府消息人士指，今年不再上調煙草稅，並非因為加稅後相關稅項收入降低，而是考慮到連續三年加煙草稅的成效或會打折扣。當局打算待相關數據出爐，檢視加稅對控煙成效，再決定是否需再進一步上調煙草稅。

在汽車首次登記稅方面，2024至25年度的修訂預算為約48.2億港元，較原來預算減少約32億港元，降幅達40%。當局指，主要由於首次登記的車輛數目略為下降和電動車的更廣汎使用，以及須繳交首次登記稅的低價私家車佔比較預期高。而2025至26年的預算則與今個財政年度相同，約48.2億港元。此外，酒店房租稅方面，當局自1月1日起恢復徵收該稅項，預計將增加9.7億港元收入。