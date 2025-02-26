收繄2蚊乘車優惠　議員斥政府不應把財赤轉嫁長者

社福界議員狄志遠關注財政收入估算或過於樂觀，指預計來年赤字為670億港元，數字可能被低估，如政府預期賣地可達210億港元 較去年的135億港元大幅增加55%，但去年賣地收入已較預期下跌近六成，加上地產界從業員多對樓市持悲觀態度，憂政府的目標難以實現。

另外，政府計劃借貸1,500億港元，未來5年還會繼續借錢，導致財政儲備降至5,803億元，僅夠維持8個月開支。雖然政府打算透過620億港元的一次性基金回撥來補漏，但這終究不是長遠之策。

他強烈反對削減社會福利開支由1%提高至2%，指自從落實整筆過撥款之後，對社福界的影響可謂入骨入肉，當社福機構入不敷支，必然累及弱勢社群的福祉。

他又批評政府收緊2港元乘車優惠的做法，指有關改動將大幅增加長者的交通開支負擔，票價超過10港元的路線變相加價；而設立每月240程的上限，需經常出外照顧孫兒、參與社區活動或定期覆診的長者最受影響。

雖然措施預計每年可節省5億港元，他認為這筆數目相對整體開支而言簡直微不足道。他強調解決財政問題不應轉嫁到長者身上，促請政府重新考慮，以確保長者的活動自由和生活質素。

另一議員鄧家彪指兩蚊乘車優惠的改動應到此為止，措施對社會和長者利大於弊，關鍵是精準使用資源，相信除每日上限8程車外，巴士公司日要設立分段收費，以好好利用資源。