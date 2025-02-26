去年發逾300萬張「牛肉乾」　政府進賬至少7.38億元

今日(26日)出爐的新一份《財政預算案》提出檢討交通違例事項、俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款。資料顯示，政府去年合共發出逾300萬張定額罰款通知書，進賬至少7.38億港元。若按早前消息指，政府擬將違例泊車定額罰款上調至少400港元計算，保守估計政府可以額外增加至少3,800萬港元。

現時交通違例事項的定額罰款可分為兩種，其一是違例泊車，即俗稱「牛肉乾」，現時定額罰款320港元；另一是違例行車，包括超速駕駛、不遵守交通燈號等事項，現時定額罰款介乎230港元至1,000港元。

根據預算案政府一般收入帳目顯示，執法部門去年合共發出3,021,823張定額罰款通知書，按年少539,866張，跌幅約15%；其中違例泊車佔479,015張，罰款金額達153,284,800港元；違例行車則佔2,542,808張，定額罰款金額介乎584,845,840港元至2,542,808,000港元。換言之，當局去年靠交通違例事項的定額罰款進賬介乎738,139,640港元至2,696,092,800港元。當局預料，今年全年發出的違例泊車及違例行車定額罰款通知書總數，將進一步下降至479,000張及2,543,000張。

早前有消息指，政府擬將違例泊車定額罰款加至約400港元至480港元；違例行車罰款則增加至各級罰款均上調數成。至於雙黃線上落客等其他違反交通條例的罪行，亦會加強阻嚇力。若泊車定額罰款上調至少400港元，保守估計政府可額外增加至少38,321,200港元。