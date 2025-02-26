不滿政府開支大　有議員稱反對預算案　斥問責官凍薪是一毛不拔

有議員形容政府官員薪高如對腳猶如水腫，「不單對襪，連鞋都着唔到」。

有議員表明不滿新一份財政預算案，揚言會投反對票，指今年開支是8,223億港元，去年是7,769港元，即使考慮通脹率亦難以解釋為何開支會升得那麼厲害。至於今年總收入是6,594億港元，去年收入是6,330億港元，可是兩年都沒有把發債的數字列入，即是說有關收入只是表面數字。其實今年的開支較去年增加接近1,500億港元。

在借貸方面，該議員指今年又較去年多了3,00億港元。雖然政府強調香港借錢的安全系數偏低，只佔整體政府收入10%到12%，其實只是「阿Q精神」，無論借多借少都要符合《基本法》的規定，且「量入為出」的要求並沒有區分「經營帳戶」或「非經營帳戶」，更沒有說視乎哪個戶口多一些，還是哪個戶口少一些錢。

該議員指大家都認同開支一定要壓下來，可是今日聽了兩小時，不覺得節流有何力度，開源方面亦沒有甚麼良方，反而是借多300億港元，恐怕「借錢度日」已形成一種基本模式，他認為削減開支必須大刀闊斧，批評在一些基金挖錢出來不是「量入為出」，只是把錢罌裏面的數目調來調去而已。

他批評政府沒針對某些數額大的項目，只做「閹下、閹下」的措施，完全沒有大格局。如收取過境口岸發展費200港元，就算有100萬輛車通過的收益亦只是2億港元，他又指若然害怕市民北上消費否會導致香港經濟萎縮，就應該徵收出境人頭稅。他揶揄徵收口岸發展費的做法連杯水車薪也談不上，對解決財赤收效甚微，反而會惹起市民的反感，故「口水車薪」才對

他又指非常不贊同政府計劃在北部都會區鋪設一段23公里長的道路，指明知財赤還聘用顧問，單是研究就要25個月，費用6.9億港元，其實本身是專家的政府高官多的是，應該政府自己「搞掂佢」，反正香港又沒有內地的「釘子戶」。

他指問責官員凍薪是「一毛不拔」，沒有甚麼大不了，又引述已故富商形容本地地產商對腳「肥到襪都着唔到」，而當下的政府官員對腳猶如水腫「不單對襪，連鞋都着唔到」，因此應該減薪。