指窒礙拓市場　鞏固航班樞紐地位成阻力　旅業對加離境稅有保留

旅遊界議員姚柏良指旅遊業目前正值「搶客」的當下，對預算案打算將機場離境稅加至200港元的建議非常有保留，因為有關措施會把成本較周邊地區要高的香港機場推往新台階，直逼新加坡的稅費水平。

他指現時香港除了要增加國際航點和國際旅客之外，還要吸引多些中轉客，尤其是經香港轉機，又或者經香港的內地旅客。如果連過境客都要徵收200港元的離境稅，要吸引新客源是非常不利的，特別是香港要發展機場城市，固然希望客人是去到機場城市消費，或者在市區消費後再經機場前往其他地方，如果過境客都要付200港元，或會窒礙業界開拓有關市場，故希望24小時過境旅客可以豁免。

他又指政府可能對於機場運作恢復的理解不是很透徹，雖然上月的客流量和航班升降量都創下疫情後的新高，然而看數據，2024年對比2018年，整體的客流量只是恢復至71%而已；航班升降量方面，則恢復約70%，而機場三航全面啟用，未來的容量可達到1.2億的旅客，故還有許多發展的空間，加機場建設稅對於進一步鞏固航班樞紐的地位，並非助力，而是阻力，況且現時還有徵收機場建設費，希望政府三思，因200港元的機場離稅對業界而言實在有好大回響。