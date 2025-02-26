台中氣爆重傷女童仍昏迷　今乘醫療專機返回澳門治理

台灣台中市新光三越中港店在本月13日發生嚴重氣爆事故，造成4死37傷，死傷者包括澳門鄧氏家族一家4代7口，他們於事發時路過現場，被爆炸噴飛跌落路的重物擊中，其中一名2歲女童頭部重創，今日(26日)下午乘搭醫療專機抵達澳門，並入住山頂醫院繼續治療。

山頂醫院兒科主任黃鳳欣表示，該名女童在下午4時許抵達醫院，隨即由醫療團隊送入病房，她目前在深切治療室留醫，生命體徵平穩；惟女童的腦損傷非常嚴重，處於昏迷狀態，需要靠呼吸機維持呼吸及心跳，而在使用血壓藥的情況下，她現時血壓穩定。

黃續指，醫院現時繼續使用台灣方面的藥物，之後會為女童安排一些影像科檢查，以及與神經外科開會跟進治療方案。她強調，院方有相關的治療經驗，但腦損傷可能需要長時間的恢復，該院會視乎女童反應，盡量配合和給予積極治療。

山頂醫院急診部主任曾潭飛稱，澳門衛生局在意外發生後已與政府不同部門聯繫，並透過初步報告了解女童傷勢和情況。最近一周，當局得悉女童家人希望將她轉送回澳門治療，惟因女童傷勢嚴重，澳門和台灣雙方醫療代表需要開會，並在評估女童的情況後，才將她接回澳門作後續治療。