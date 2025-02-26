菲逐從事離岸博彩華公民　另救出肉參

中國駐菲律賓大使館周三（26日）公布，中國和菲律賓兩國執法部門合作，周二（25日）遣返近百名在菲從事離岸博彩的中國公民。另外，菲律賓警方同日在帕拉尼亞克市解救了一名被綁架的14歲中國男童，其右手小指部分被割斷。

中國駐菲使館表示，這是菲律賓政府離岸博彩禁令生效後，中菲兩國開展執法合作的又一次重要行動，彰顯兩國合作打擊離岸博彩的決心。中方願與菲方共同打擊犯罪活動，也敦促菲方公正執法，切實保障在菲中國公民正當合法權益。菲律賓總統反有組織犯罪委員會周一（24日）透露，部分因非法從事菲律賓離岸博彩而被捕並驅逐的中國人，在回國途中趁中途停留轉機的機會成功逃脫，已收到多宗相關報告；強調馬尼拉有直飛中國的航班，這類情況本可避免。

另外，菲律賓警方救下的中國男童，於馬尼拉大都會一間國際學校就讀，上周四（20日）與司機一同遭綁架，翌日被報失蹤。菲媒稱綁匪向男童家屬勒索2,000萬美元（約1.56億港元）贖金，警方稱綁匪未收到贖金。綁匪周二晚潛逃時將男童遺棄路邊，警方發現他時他身穿睡衣，目前正接受治療。警方已確認綁匪身份，正全力追捕。