搗上水粉嶺私煙倉檢值900萬貨　拘兩男女扣查兩車

香港海關搗破兩宗私煙案，檢獲約200萬支未完稅香煙，市值約900萬港元，應課稅值約670萬港元，拘捕兩名男女。昨晚(25日)約10時，關員在長沙灣發現一輛可疑貨車駛入一停車場角落暗處，並與另一輛貨車平排停泊，上前截查後拘捕一名45歲本地男子，他報稱貨車司機，當時他正把私煙從一輛貨車搬至另一輛貨車，在兩輛貨車內檢獲約120萬支懷疑私煙。經調查後，鎖定粉嶺一個面積約3,000呎鐵皮倉庫，相信被用作私煙包裝及儲存中心。

至今日(26日)中午，關員掩至該鐵皮倉庫搜查，起出52萬支懷疑私煙，檢獲一批印有玩具圖案的紙箱及包裝物料，相信用作收藏及掩飾私煙。經初步調查，在貨車內檢獲的私煙貨箱貼有出口標籤，該批私煙牌子並非本地常見牌子，懷疑用作出口用途，並非供應本地銷售。被捕男子將重新包裝的私煙以貨車運到物流中心，再透過空運寄貨出口。海關相信，行動已成功搗破一個私煙分銷及儲存倉庫，並扣查兩輛涉案貨車，將繼續追查該批私煙來源，不排除再有人被捕。

另外在今日上午，關員在上水執行反私煙行動，於馬會道發現一名形迹可疑女子，遂上前截查，當場在其攜帶的背囊內檢獲400支懷疑私煙。關員隨即押解該女子到附近一唐樓劏房搜查，起出約30萬支懷疑私煙，市值約135萬港元，應課稅值約99萬港元，隨即拘捕該名報稱無業的61歲女子。

海關相信行動已搗破一個供應新界北區的私煙儲存及分銷中心，被捕女子為減低風險，把私煙收藏於唐樓劏房，企圖利用多個劏房住客分散關員調查方向及注意力，從而減低被偵破的機會。涉案劏房面積約200呎，運作數月，被捕女子居於上址。