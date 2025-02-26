中美研究發現　老鼠先天懂得急救同伴

英媒周一（24日）報道，中國和美國科研人員最新發現，除了人類可以通過學習掌握人工呼吸等急救技巧，救助失去意識的同類，原來老鼠先天也具備同類能力，反映急救行為可能是動物界增強群體生存與凝聚力的天生本能。3篇獨立研究論文近日已發表在國際學術期刊《科學》及《科學進展》。

根據美國南加州大學科學家張礪團隊的實驗，實驗室小鼠面對被麻醉的同伴13分鐘內，有約47%時間與對方互動，行為主要為嗅聞、梳理毛髮，以及舔眼睛和咬嘴等非常激烈的身體互動。超過50%情況下，小鼠會用嘴掰開昏迷同伴的嘴巴並拉出其舌頭；80%情況下，小鼠會移除昏迷同伴口中放置的實驗小球。有關行為均由大腦釋放催產素的神經元驅動。

實驗顯示，如果小鼠熟悉昏迷同伴，互動行為會比與陌生小鼠的時間長；獲照料的小鼠會更快甦醒並恢復行走能力。張礪指出，小鼠行為像人類採用基本急救方式，確保昏迷者能夠呼吸，例如醫生在手術期間固定好麻醉患者舌頭，使其不會阻塞呼吸道。另外兩篇由美國加州大學洛杉磯分校和中國科學技術大學獨立實驗室發表的論文，亦報告小鼠展現類似行為。

張礪團隊認為，小鼠上述照料行為是與生俱來，而不是後天習得，部分原因是所有接受測試的動物只有2到3個月大，以前從未見過同類行為或被麻醉的同伴，行為可能廣泛存在於社會性動物中。專家認為，雖然小鼠照料行為與人類施行急救相似，但不應過度擬人化解讀其行為動機，應從生物本能及社會行為角度探討。