海洋公園接收14隻極危大頭龜　港淡水龜種群恐5年內滅絕

內地當局去年10月在走私過程中查獲及充公一批大頭龜，其中14隻昨日（25日）由海洋公園接收並交由園方照顧。相關大頭龜昨日運抵海洋公園後，公園獸醫及動物護理團隊隨即為牠們逐一進行初步檢查。據調查指出，在近9成的研究地點，大頭龜和眼斑水龜的野生種群已經消失或不具繁殖能力，估計香港野外的成年大頭龜亦只剩數百隻，牠們的繁殖率低且需長時間達至性成熟，同時因盜獵淡水龜活動猖獗，香港的淡水龜種群可能會在3至5年內滅絕。

海洋公園公司動物及保育主管祝效忠表示，經檢查後，該批大頭龜大部分都出現不同程度的健康問題，例如尾巴或指骨斷裂，經初步檢查及診斷後已在公園後勤設施安頓，進行最少30天的隔離並接受治療。園方指，2000年至今，與當局一起拯救、由園方照料後成功重返海洋的海龜數量超過80隻，而2023至2024年期間，公園先後接收並照顧9隻在走私過程被查獲的大頭龜及金錢龜。

大頭龜為香港原生淡水龜，在維持本地淡水生態平衡中擔當重要角色。然而，近年大頭龜成為新興寵物，令牠們深受非法野生動物捕獵及貿易的威脅，更在《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》中被列為「極危」，並為國家二級保護野生動物。而另外兩種香港原生淡水龜，金錢龜及眼斑水龜亦分別被列為「極危」及「瀕危」物種。